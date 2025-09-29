Landgericht fällt Urteil im Prozess um Brandstiftung im DRW-Wohnheim in Ursberg

Am 25. November des vergangenen Jahres brannte in einer Wohneinrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werkes in Ursberg ein Wäschekorb mit Plastikhandschuhen darin. Einer der Bewohner hatte ihn spätabends auf dem Gang angezündet, während sich seine Mitbewohnerinnen und -bewohner in ihren Zimmern befanden – schlafend oder eingesperrt. Nachdem durch den Brand ein Feueralarm ausgelöst wurde, löschte die Feuerwehr den brennenden Korb gerade noch rechtzeitig. Der Verdächtige musste sich zuletzt vor dem Memminger Landgericht verantworten. Ihm wurde versuchter Mord vorgeworfen. Nun ist ein Urteil gefallen. Die Richter entschieden deutlich milder als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Wie Ivo Holzinger, stellvertretender Pressesprecher des Landgerichts, auf Nachfrage bestätigte, ist der 30-Jährige nun nicht mehr wegen versuchten Mordes, sondern wegen Sachbeschädigung verurteilt worden. Er bekam eine Geldstrafe verhängt und seine vorläufige Unterbringung in der Psychiatrie ist aufgehoben. Auch habe das Dominikus-Ringeisen-Werk den Wohnheimplatz des 30-Jährigen gekündigt. Der Mann sei vorübergehend bei Verwandten untergekommen.

Ursberg: Urteil für 30-Jährigen nach Brand in Dominikus-Ringeisen-Werk gefällt

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hatte eigentlich eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten samt Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Sie war von dem Tatvorwurf des versuchten Mordes abgerückt, der Vorwurf lautete zuletzt gefährliche Körperverletzung. Die Verteidigung dagegen plädierte nach Angaben des Landgerichts auf Freispruch, hilfsweise auf Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe.

Die Richter aber sahen die Tatvorwürfe der Staatsanwaltschaft als nicht erwiesen an. Auch um Brandstiftung handelte es sich dem Urteil zufolge deshalb nicht: Ein Gutachter stellte fest, dass keine Gefahr bestand, dass die Flammen auf wesentliche Bestandteile des Gebäudes übergreifen. So hätte es für die Mitbewohner zwar die Gefahr einer Rauchgasvergiftung gegeben, dieses Risiko hätte der Angeklagte wegen seiner geistigen Behinderung jedoch nicht erkennen können. „Deshalb verblieb nach Auffassung der Strafkammer lediglich die Sachbeschädigung an dem angezündeten Wäschekorb“, informierte der Sprecher.

Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig, beide Seiten können noch bis Mittwoch Revision einlegen. Die Verhandlung war ursprünglich für sechs Tage angesetzt, die Entscheidung fiel aber schon am fünften Verhandlungstag.