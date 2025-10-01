Icon Menü
E-Roller-Diebstahl in Krumbach: Polizei sucht Zeugen für Tat in Talstraße

Krumbach

Diebstahl eines E-Rollers

Am Dienstag kam ein Kleinstfahrzeug in der Talstraße in Krumbach weg. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise
    Ein Elektrokleinstfahrzeug wurde in der Talstraße in Krumbach gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat vom Dienstag.
    Ein Elektrokleinstfahrzeug wurde in der Talstraße in Krumbach gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat vom Dienstag. Foto: Wolfgang Widemann

    Am Dienstag ist in der Zeit zwischen 11 und 15.50 Uhr ein grüner E-Roller der Marke „Ninebot“ von einem unbekannten Täter entwendet worden. Der Roller stand zur Tatzeit auf einem Gelände in der Talstraße in Krumbach. Der Entwendungsschaden wurde mit rund 400 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefonnummer 08282/905-111 melden. (AZ)

