Diebstahl eines E-Rollers

Am Dienstag ist in der Zeit zwischen 11 und 15.50 Uhr ein grüner E-Roller der Marke „Ninebot“ von einem unbekannten Täter entwendet worden. Der Roller stand zur Tatzeit auf einem Gelände in der Talstraße in Krumbach. Der Entwendungsschaden wurde mit rund 400 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefonnummer 08282/905-111 melden. (AZ)

