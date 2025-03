Scooterfahrer erhalten in Krumbach Anzeigen

Am Rosenmontag wurden drei Fahrer von E-Scootern angezeigt, weil sie kein gültiges Versicherungskennzeichen an ihren Fahrzeugen angebracht hatten. Zum 1. März 2025 besteht für alle Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen die Verpflichtung, ein neues Kennzeichen zu besorgen und an den Fahrzeugen anzubringen, teilt die Polizei mit. In der Babenhauser Straße in Krumbach war ein 48-Jähriger mit seinem E-Scooter unterwegs. In der Nassauer Straße eine 41-Jährige und in der Bahnhofstraße in Krumbach ein 14-Jähriger. Alle erhalten eine entsprechende Anzeige, so die Polizei. (AZ)

