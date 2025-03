Mann fährt unter Drogeneinfluss E-Scooter in Thannhausen

Am Mittwoch gegen 15.10 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen in der Bahnhofstraße in Thannhausen auf. Der 25-jährige Fahrer wurde zur Kontrolle angehalten. Hierbei konnten die Polizisten eine Alkoholfahne bei dem Mann riechen. Ein Test vor Ort fiel laut Polizei positiv aus. Außerdem zeigte der 25-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen. Deswegen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es wurde eine Fahrtuntersagung für 24 Stunden für den Mann ausgesprochen. (AZ)

