E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht schweren Unfall mit Radfahrer

Am Mittwochabend kam es am südlichen Ortsende von Ziemetshausen zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooter. Laut Polizeibericht geriet ein 44-jähriger Scooter-Fahrer gegen 18 Uhr auf dem Radweg in Richtung Muttershofen auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Radfahrer zusammen.

Fahrradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

E-Scooter-Fahrer und Fahrradfahrer stürzten. Der Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt, der Radfahrer kam mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wurde laut Polizeibericht festgestellt, dass der Scooter-Fahrer alkoholisiert war. Um den genauen Alkoholwert festzustellen, wurde ihm Blut abgenommen. Einen Wert teilt die Polizei nicht mit. (AZ)