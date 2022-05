Bald kann Ebershausen ein besonderes Jubiläum feiern

Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause fand in Ebershausen wieder eine Bürgerversammlung statt. Es ging unter anderem um die geplante Kanalsanierung.

Der neue Kindergarten, Kanalsanierungen, Breitbandausbau und bald ein besonderes Jubiläum: In der Ebershauser Bürgerversammlung gab Bürgermeister Harald Lenz einen Überblick zur Entwicklung der Gemeinde. „Es ist die erste Bürgerversammlung in dieser Legislatur, waren doch in den vergangenen zwei Jahren dementsprechende Veranstaltungen weder planbar noch durchführbar, obwohl die Gemeindeordnung das Recht zur Mitsprache den interessierten Bewohnern einräumt. Umso mehr freue ich mich über das zahlreiche Erscheinen“, so die einleitenden Worte des Ebershauser Bürgermeisters Harald Lenz im Saal des Gasthauses Albrecht-Beggel.

Auch in bestimmten Hochphasen der Pandemie konnten hier Sitzungen abgehalten werden, weil die Abstände besser gewahrt werden konnten. Die Kommunalwahl 2020 habe für Ebershausen viele neue Personen hervorgebracht, die sich für die Gemeinde engagieren. Fünf „Neue“ gab es in den Reihen des achtköpfigen Gemeinderates und mit großer Mehrheit erhielt Harald Lenz das Vertrauen der Wähler. Ihm steht seither Hans Dreher als Stellvertreter zur Seite, Tobias Schlosser ist Ansprechpartner für die Jugend und Onlinefragen, Alexandra Jäckle fungiert wie bisher als Seniorenbeauftragte und Christoph Brandl wurde zum Beauftragten für Landwirtschaft, Forsten und Umwelt bestimmt.

Lenz erinnerte aber auch an die Amtszeit seines Vorgängers Herbert Kubicek, der drei Jahrzehnte die Geschicke der Gemeinde leitete. Wer so viel Lebenszeit für die Gemeinde investiert hat, verdiene mit der Verleihung „Altbürgermeister“ höchste Achtung. Lenz hinterfragte die ersten, gern aufgeführten 100 Tage in dem neuen Abschnitt. In einer Bestandsaufnahme wurden Gebäude, Örtlichkeiten oder auch Feldwege erkundet und das Gemeindehaus besichtigt.

Zu Letzterem wurde schnell klar, dass die Zukunft dieses Hauses eine Frage ist, die beantwortet werden muss. Es gab auch Projekte, die von der vorangegangenen Legislatur übernommen und weitergeführt wurden. An erster Stelle das neue Baugebiet, für das inzwischen die Infrastruktur fertiggestellt ist und die Bauplätze an „den Mann, bzw. Frau“gebracht werden. Schwerpunkte liegen jedoch auf der Sicherstellung der Wasserversorgung und dem Ausbau des Angebotes der Kinderbetreuung. Lenz möchte das bisher Erreichte sichern, weiterführen und verbessern, andererseits geht es um die Schaffung von neuen Strukturen, wie die Möglichkeit des Betreuten Wohnens und der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

Das Thema Umgehung bleibt für Ebershausen bedeutend

Um ein aktives Vereinsleben, das für den Zusammenhalt in der Gemeinde ganz wichtig ist, zu fördern und zu unterstützen verwies Lenz auf eine neue Förderrichtlinie. Das Thema Verkehrsbelastung mit der Möglichkeit einer Umgehung sollte nicht aus den Augen verloren gehen. Allerdings sei die Einflussnahme einer kleinen Gemeinde nicht allzu groß, wenn es sich um Bundesstraßen handelt. Derartige Diskussionen über Umgehungsstraßen können sich über Jahrzehnte hinziehen. Sinnvoller wären Maßnahmen zu ergreifen, so Lenz, die den Verkehr verlangsamen und für sichere Straßenquerungen sorgen. Ausschlaggebend seien hier die Verkehrszahlen und die Anzahl der Fußgänger.

Erwähnt wurde auch der Kauf von Grund und Boden um die Kapelle in Waltenberg und der Breitbandausbau, bei dem das Ziel ist, bis 2025 jedes Haus an das Netz anzuschließen. Aktuell ist die Situation um den neuen Kindergarten, wofür mit der katholischen Kirchenstiftung noch Gespräche notwendig sind. Als nicht wirtschaftlich galt die Integration des alten Pfarrhofs in die Baumaßnahme, deshalb ist geplant, dass der Pfarrhof dem neuen Gebäude weichen muss. Vorerst sollen zwei Gruppen entstehen, eine Kindergartengruppe und eine Krippenkindergruppe. Dass dies der richtige Weg ist, zeigen die zahlreichen Neuanmeldungen. Durch erzielte Nutzungsänderung ist es im bestehenden Kindergarten möglich, 40 Stellen zu belegen, in Bälde werden 32 Kinder den Kindergarten besuchen. Sehr gut angenommen wird von den Eltern die neue kostenfreie Kita-Info-App, in der Meldungen getätigt und Infos abgerufen werden können.

Die finanzielle Lage der Gemeinde sei sehr gut, wurde attestiert. Bestehende Rücklagen werden für den Neubau des Kindergartens benötigt, 2022 wird man ohne Kreditaufnahme auskommen.„Im Gleichschritt mit den VG-Gemeinden gehen wir mit dem gemeinsamen Bauhof“, so Lenz weiter. „Und das Thema Schulzentrum Krumbach wird uns hauptsächlich finanziell noch weiter beschäftigen“.

Im Jahr 2023 stehen Kanalsanierungen an

Im nächsten Jahr stehen Kanalsanierungen in Ebershausen und Seifertshofen an, das haben Befahrungen mit der Kamera ergeben. Zum Thema Erneuerbare Energien ist davon auszugehen, dass in nächster Zeit mittelfristig auch einige Anfragen auf die Gemeinde zukommen werden, denen man sich nicht verschließen kann. „Jede Anfrage werden wir einzeln bewerten und entscheiden, worauf wir darauf achten, dass es für Landschaft, Mensch und Natur in einem verträglichen Rahmen bleibt“ kündigte Lenz an.

Bereits jetzt laufen schon vom Ortschronisten Fritz Spiegel koordinierte Vorbereitungen zur 900-Jahr-Feier im Jahr 2025. In der Diskussionsrunde regte ein Bürger an, dass neben einem neuen Kindergarten auch alternative Wohnformen für Seniorinnen und Senioren vorgehalten werden sollten. Lenz pflichtete bei, dass dies durchaus für jede Gemeinde eine Aufgabe der Zukunft sein müsse, denn viele ältere Menschen blieben sehr gerne in ihrer gewohnten Umgebung. Weiter gab es Fragen zum Breitbandausbau und zu anstehenden Gebäudesanierungen.