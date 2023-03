Betrugsversuche sind Thema beim Seniorennachmittag

Ein Kripo-Fachberater spricht in Ebershausen über den Enkeltrick und andere Betrugsmaschen. Wie Senioren sich schützen können.

Die Einladung des Günztal-Seniorenclubs ins Gasthaus Beggel-Albrecht in Ebershausen wurde von den Mitgliedern sehr gut angenommen. So konnte der Vorsitzende Albert Müller im voll besetzten Saal etwa 100 Gäste begrüßen. Im Rahmen der Veranstaltung hielt der Kriminalpolizei-Fachberater Mario Spendel einen interessanten und lehrreichen Vortrag. Er ging auf den sogenannten Enkeltrick und ähnliche Betrugsversuche ein.

Dabei versuchen die Betrüger, unter Angabe falscher Identitäten an persönliche Daten oder an Geld zu kommen oder sich Zugang zur Wohnung der Opfer zu verschaffen. Mario Spendel ermutigte die Senioren, nachdrücklich und stets mit gesundem Misstrauen Fremden gegenüber am Telefon oder an der Haustür nicht zu verhandeln. Auch sollten niemals die Bankdaten am Telefon durchgegeben werden.

So gelingt es den Gangstern leider immer wieder, dass falsche Polizisten mithilfe gefälschter Ausweise in die Wohnungen ihrer Opfer eingelassen werden. Der Kriminalbeamte mahnte, in solchen Fällen sollte ohne Rückruf bei der örtlichen Polizeidienststelle oder unter Notruf 110 keinem Unbekannten Einlass gewährt wird.

Die Täter gehen äußerst geschickt vor

Der Polizei-Alltag zeigt, dass die Kriminellen mit dieser Masche täglich erfolgreich seien. Da sie dabei äußerst geschickt vorgehen, sollte niemand denken, dass ihm das nicht passieren könne. Nach der Aufklärung über die geschilderten Gefahren wünschte Fachberater Mario Spendel den Teilnehmern des Seniorennachmittags, dass sie nicht auf Gangster und Betrüger hereinfallen und ihnen so ihr mühsam Erspartes erhalten bleibt.

Mit regen Unterhaltungen, hauptsächlich über diese Themen, ging bei Kaffee und Kuchen der Nachmittag zu Ende. Der nächste Günztal–Seniorennachmittag ist am 20. April 2023, um 14 Uhr im Vereinsheim Breitenthal. (AZ)