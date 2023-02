Brennholz: Zwei Ster Buche in Ebershausen gestohlen

Brennholz ist teuer, deshalb haben Diebe Hochkonjunktur. Nun meldet die Krumbacher Polizei einen Diebstahl in Ebershausen.

Bereits im Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte Februar wurden von einem bislang unbekannten Täter aus einem Waldstück an der Mühlgasse in Ebershausen circa zwei Ster Buchenbrennholz entwendet, das am Waldrand abgelagert war. Zeugen, welche Hinweise für den Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)