Bürgerbefragung: Fast ein Drittel der Ebershauser Bürger ist über 60

Auch Altbürgermeister Herbert Kubicek und seine Frau Reingfard haben sich an der Bürgerbefragung 60+ beteiligt.

Plus Bei einer Befragung der Senioren in Eberhausen wird der fehlende Nahverkehr bemängelt. Auch Bank, Post und Hausarzt werden vermisst.

Von Werner Glogger

Als repräsentatives Ergebnis bezeichnete Bürgermeister Harald Lenz die Rücklaufquote aus der Bürgerbefragung 60+, die vom Landratsamt Günzburg initiiert wurde. Entgegen der Methode, in größeren Kommunen nur einen gewissen Prozentsatz der über 60-Jährigen anzuschreiben, erhielten in kleineren Gemeinden aufgrund der niedrigen Einwohnerzahl alle Senioren über 60 den Fragebogen zugesandt. In Ebershausen wurden somit 185 Personen, die über 60 Jahre alt sind, befragt. Dem Stand vom 31. Dezember 2021 folgend belief sich die Zahl der Einwohner auf 613, sodass fast ein Drittel (30,1 Prozent) dem "Personenkreis Ü60" angehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

