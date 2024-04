Bürgerversammlung: Finanzen, Kita und Pläne für das große Jubiläum

Plus Bei der Bürgerversammlung der Gemeinde Ebershausen informieren Bürgermeister Harald Lenz und Kämmererin Barbara Fetschele über aktuelle Projekte.

Die Gemeinde Ebershausen hat kürzlich alle Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Ebershausen, Seifertshofen und Waltenberg zur alljährlichen Bürgerversammlung in die Gastwirtschaft Albrecht-Beggel eingeladen. Bürgermeister Harald Lenz eröffnete die Versammlung mit der Begrüßung der zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürger und legte seinen Rechenschaftsbericht vor. Er informierte die Anwesenden über alle wichtigen Themen, Geschehnisse und Eckdaten, mit welchen sich die Verwaltung und der Gemeinderat seit der letzten Bürgerversammlung zu beschäftigen hatte.

Er hob einige Besonderheiten wie den Kindergartenneubau hervor. Er lobte die Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro sowie den Ausführenden und der Kindergartenleitung. Im November vergangenen Jahres konnte Richtfest gefeiert werden und der Umzug des Kindergartens ist bis Ende Oktober oder Anfang November 2024 geplant. Der Neubau steht dann den zwei Gruppen, einer Kindergarten- und eine Kindertagesgruppe zur Verfügung.