Ebershausen

vor 48 Min.

Das Gemeindehaus Ebershausen wird zum Pflegefall

Das von verschiedenen Vereinen und Jugend genutzte Gemeindehaus in Ebershausen befindet sich in einem schlechten Zustand.

Plus Verschiedene Vereine nutzen das Gebäude in Ebershausen, das sich laut einer Untersuchung in einem schlechten Zustand befindet. Kann es noch renoviert werden?

Von Werner Glogger Artikel anhören Shape

Das Gemeindehaus von Ebershausen, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrhaus in der Seifertshofer Straße befindet, bietet bisher Räumlichkeiten für den Obst- und Gartenbauverein und für den Jugendbereich (Bude). Außerdem nutzen der Musikverein und der Schützenverein verschiedene Bereiche als Lager. Im nördlichen Erdgeschoss hat seit Jahrzehnten die Mosterei ihr Domizil. Doch das Gebäude ist in die Jahre gekommen und vor allem der Wohnbereich befindet sich größtenteils „in einem nicht zu haltenden Zustand“, wie es Bürgermeister Harald Lenz in der jüngsten Ratssitzung beschrieb. Schon im vergangenen Jahr untersuchte das Büro Hartinger aus Thannhausen das Fundament des Hauses, den baulichen Zustand der Gebäudehülle, den Dachbereich und einzelne Räume.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen