Ebershausen

06:20 Uhr

Das Trinkwasser in Ebershausen wird teurer

Plus Für die kommenden Investitionen, die erheblich sind, wollen die Ebershauser eine Sonderrücklage bilden.

Von Werner Glogger Artikel anhören Shape

Das in der August-Sitzung vorliegende Ergebnis aus dem von der Gemeinde in Auftrag gegebenen Sanierungs- und Strukturkonzeptes zur Trinkwasserversorgung deutete darauf hin, dass in den nächsten Jahren erhebliche Ausgaben anfallen. Es wäre deshalb zweckmäßig, erklärte Bürgermeister Harald Lenz in der jüngsten Sitzung, für die kommende Zeit eine Sonderrücklage aufzubauen, aus der dann ohne übermäßige Gebührensprünge Sanierungskosten entnommen werden könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .