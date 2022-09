Die Dorfmitte in Waltenberg soll schöner werden

Plus Das Herzstück der Neugestaltung im Ebershauser Ortsteil Waltenberg soll die Kapelle sein. Der Kapellen-Nachbar, der das kleine Gebäude betreut, hat einen Vorschlag.

Den Aussagen von Bürgermeister Harald Lenz nach ist die Kapelle im Ortsteil Waltenberg, die dem Bauernpatron St. Wendelin gewidmet ist, seit 130 Jahren im Besitz der Gemeinde. Das Gebäude, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet, ist ein geschütztes Denkmal und ist seit jeher der Stolz der Waltenberger Einwohner.