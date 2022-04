Ebershausen diskutiert über einen neuen Radweg

Eine Gemeinderätin möchte bewirken, dass Radfahrer künftig nicht mehr auf der B300 fahren müssen. Der Gemeinderat berät über mehrere Optionen.

Das Radwegenetz ist nicht nur bayernweit, sondern auch im Landkreis Günzburg vorbildlich ausgebaut und verfügt über gute Verbindungen für ausgedehnte Radtouren. Gelegentlich gibt es aber noch Lücken, die nicht nur zur weiteren Vernetzung, sondern auch aus verkehrstechnischen Gründen zu schließen wären. Das gilt auch in Ebershausen.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates kam seitens der Gemeinderätin Sonja Rittler ein Hinweis, dass Radfahrer und Fußgänger, die vom Radweg aus Krumbach oder aus Hairenbuch kommen, oftmals ab dem Kreisverkehr an der B300 das Teilstück der Bundesstraße benützen müssen, um über Ebershausen und schließlich nach Seifertshofen zu gelangen. Nach dem Kreisverkehr in Höhe von der Schreinerei Finkele endet nämlich der Radweg, sodass die viel befahrende Bundesstraße überquert werden muss. „Für die Fahrt nach Seifertshofen wäre es gut, entlang der Verbindungsstraße vom Kreisverkehr ausgehend bis zum Ortsende von Ebershausen einen Radweg anzulegen“, so ihr Gedanke.

Radweg von Seifertshofen nach Nattenhausen ist eine Option

Der Vorschlag stieß bei den Ratsmitgliedern auf Zustimmung, aber Bürgermeister Harald Lenz gab zu bedenken, dass für dieses Projekt zwei Brücken in Betracht gezogen werden müssen, was neben den notwendigen Grundstücksflächen zusätzliche Kosten verursache. In Zusammenhang mit diesem Radweg kam die Anregung, ab dem Ortsende von Seifertshofen nach Nattenhausen einen Radweg anzulegen. Damit wäre nicht nur die gefährliche Nutzung der Kreisstraße GZ13 hinfällig, sondern eine durchgehende Radwegverbindung von Hairenbuch bis Deisenhausen und weiter zum Kammeltal-Radweg vorhanden. Die Vorteile überzeugten auch hier, aber für dieses Vorhaben müsste auch die Gemeinde Breitenthal ihre Bereitschaft signalisieren, so der Bürgermeister und regte an, man solle sich über das weitere Vorgehen Gedanken machen, sodass vorerst keine Entscheidung getroffen wurde.

Weiter wurde in der Sitzung berichtet, dass die bei der Anlage des Solarfeldes nordwestlich von Seifertshofen vereinbarte Eingrünung keine Fortschritte mache. Teilweise sind die gepflanzten Setzlinge nicht eingewachsen oder von hohem Gras überwuchert und verdorrt. Bürgermeister Lenz sagte, er kenne die Situation und stehe mit dem Betreiber in Verbindung und habe zur Begutachtung im Mai ein Ortstermin vorgesehen.

„Wir könnten unseren Ort mit Willkommensschildern werbewirksam präsentieren“ so ein Vorschlag, der in der Sitzung auf allgemeine Zustimmung stieß. Im Verlauf der Beratung zu diesem Thema wurde angeregt, auch die Vereine mit einzubinden, die hier ihre Veranstaltungen ankündigen könnten. Außerdem wäre zu klären, an welchen Stellen derartige Willkommensschilder zu platzieren wären und welche Materialien infrage kommen. Bezüglich der Form und über das Aussehen gäbe es hinreichend Objekte an den Ortseingängen anderer Gemeinden, an denen man sich orientieren könne, so der Bürgermeister und empfahl sich Gedanken für eine Verwirklichung zu machen.

