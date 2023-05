Ebershausen

06:00 Uhr

Ebershausen hat die 900-Jahr-Feier 2025 im Blick

Plus Das 900-jährige Bestehen des Dorfes Ebershausen soll gebührend gefeiert werden. Bürgerinnen und Bürger zeigen reges Interesse an der Bürgerversammlung.

Das Recht zur Mitsprache in Form einer Bürgerversammlung, wie es in der Gemeindeordnung festgelegt ist, nahmen kürzlich rund 80 Einwohner aus Ebershausen und seinen Ortsteilen wahr und fanden sich dazu im Gasthaus Albrecht ein. Waren die vergangenen Jahre doch sehr vom Pandemiegeschehen geprägt, so konnte Bürgermeister Harald Lenz nach dreijähriger Pause einen Rechenschaftsbericht über das Geschehen in der Haseltalgemeinde abgeben. Es sei für ihn gleichzeitig "Halbzeit" gemessen an der Dauer der Legislatur und es habe ihm Freude bereitet, "die schöne Gemeinde zu lenken, zu organisieren, zu gestalten". In dieser Zeit sei einiges in die Hand genommen worden, ein neues Baugebiet wurde realisiert, die Aussegnungshalle beim Friedhof wurde unter der Bauleitung von Wilhelm Strobel renoviert und fertiggestellt. Gegenwärtig erfährt der Vorplatz bei der Kapelle in Waltenberg eine Neugestaltung.

Mehrere solcher Baustellen, wie auf unserem Bild zu sehen, gibt es in der Gemeinde Ebershausen zurzeit bei den Arbeiten zum Glasfaserausbau. Foto: Werner Glogger

Nach der Vorstellung eines Sanierungs- und Strukturkonzeptes im August vergangenen Jahres erfolgte die Untersuchung der Boden- und Bausubstanz. "Wir müssen für die Sanierung mit Gesamtkosten von 1,3 Millionen Euro rechnen, sie wird uns durch die kommenden Jahre begleiten, denn wir werden nicht umhinkommen, in die Infrastruktur Jahr für Jahr zu investieren und so den Betrag über einen längeren Zeitraum verteilen", sagte der Bürgermeister dazu. "Das war auch der Hintergrund, weswegen wir die Preise für das Trinkwasser ab November erhöhten." Um bei eventuellen Stromausfällen für die Sicherung der Trinkwasserversorgung gewappnet zu sein, wurde ein Notstromaggregat angeschafft.

