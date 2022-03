Ebershausen

06:00 Uhr

Ebershausen ist schuldenfrei und investiert - in Kita und Wasserversorgung

Plus Ebershausen investiert in die Wasserversorgung und den neuen Kindergarten. In der Brühlstraße wird es allerdings kein Tempolimit geben.

Von Werner Glogger

"Mit Null-Schulden und unseren Rücklagen sind wir für das kommende Haushaltsjahr gut aufgestellt und können unseren Verpflichtungen und anstehenden Investitionen nachkommen." So lautete das Fazit von Ebershausens Bürgermeister Harald Lenz bei den Vorberatungen zum Haushaltsplan 2022 in der Sitzung des Gemeinderates, die unter Wahrung der Abstandsregeln wieder in der alten Schule stattfand. Lenz kündigte an, genaue Zahlen werde man erst bei der Verabschiedung des Haushalts bekommen, aber jetzt stehe schon fest, dass Ausgaben wohl in die gemeindliche Infrastruktur, zum Beispiel Wasserversorgung und in den neuen Kindergarten fließen werden. Zudem stehen die Abschlussrechnungen des neuen Baugebietes noch aus. In diesem Zusammenhang werden sich künftig Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken ergeben, sodass man von einer günstigen finanziellen Entwicklung ausgehen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

