Ebershausen

vor 17 Min.

Ebershausen und seine Hausnamen: Eine Broschüre gibt Einblicke

Plus Vom "obra Netzger" bis zum "Karlinger": Bei einem Spaziergang durch Ebershausen lassen sich alte Hausnamen erkunden.

Von Werner Glogger

Lange Zeit vor Einführung von Hausnummern oder Straßenbezeichnungen galten im Süden Deutschlands vornehmlich auf dem Land, gelegentlich auch in Städten Hausnamen als Orientierungshilfe. Sie kennzeichneten Häuser und Gebäude und waren so zur präzisen Ortsbestimmung von Wohnhäusern unerlässlich. Vielfach basierten die Hausnamen auf Berufsbezeichnung, auf Familiennamen, wie auch Vornamen, zum Teil in abgekürzter Wortform oder es verbarg sich eine ausgeübte Funktion dahinter. Auch in Ebershausen gab und gibt es heute noch Hausnamen. In akribischer Kleinarbeit forschten Fritz Spiegel und Stefan Schlosser nach den Bezeichnungen, sowohl im Hauptort als auch in den Ortsteilen Seifertshofen und Waltenberg.

