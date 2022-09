Ebershausen

12:00 Uhr

Ebershausens Trinkwasserversorgung steht auf dem Prüfstand

Im Sanierungs- und Strukturkonzept zur Trinkwasserversorgung in Ebershausen ist unter anderem der Hochbehälter in Waltenberg enthalten.

Plus Für die Sanierungen am Trinkwassernetz kommen auf die Gemeinde Ebershausen hohe Kosten zu. Was geplant ist.

Von Werner Glogger

Die Haseltalgemeinde Ebershausen legt seit Jahren großen Wert auf eine einwandfrei funktionierende Trinkwasserversorgung in allen Ortsteilen. Notwendige Überprüfungen und so weit erforderliche Reparaturen wurden zeitnah erledigt. Doch auch die Anlagen wie Brunnen, Hochbehälter und die Wassernetzleitungen sind in die Jahre gekommen, wodurch Rohrbrüche mit hohem Wasserverlust eintreten könnten. Viel schlimmer noch würde sich eine Verunreinigung des Trinkwassers auswirken.

