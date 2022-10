Für Ebershausen soll es bald Internet mit Hochgeschwindigkeit geben

Die Ausbauarbeiten für das Glasfasernetz in Ebershausen beginnen bereits im Januar. Der Chef von Clevernet erklärt, wie der Fahrplan konkret aussieht.

Mit finanzieller Unterstützung des Freistaates Bayern hat die Gemeinde Ebershausen den Ausbau des hochmodernen Netzes auf den Weg gebracht und die Firma Clevernet mit dem Ausbau und mit dem Betrieb beauftragt. Nachdem der Ortsteil Waltenberg schon vor einigen Jahren mit Glasfaser versorgt ist, tritt die Realisierung des Projektes in Ebershausen und in Seifertshofen jetzt in die entscheidende Phase.

Um detaillierte Angaben zum Projektstand und über den weiteren Ablauf, zu den Rahmenbedingungen sowie zu den Internet-, Telefon- und TV-Angeboten und überhaupt zu den entscheidenden Vorteilen bei der Benutzung von Glasfaserleitungen zu erhalten, fand im Saal des Gasthauses Albrecht in Ebershausen eine Infoveranstaltung statt. Wie groß das Interesse an diesem Vorhaben ist, zeigte der Besuch von weit über 100 Bürgerinnen und Bürgern, die Bürgermeister Harald Lenz zusammen mit den Vertretern der ausführenden Firma willkommen hieß.

Glasfaser-Ausbau in Ebershausen: Hausanschluss bis 30. November beantragen

„Schon lange haben wir auf diesen Tag gewartet, signalisiert er doch, das unsere Gemeinde in Bälde von der modernsten und besten Technik für die Anbindung ans Internet profitieren kann“, freute sich Lenz. Die Gemeinde habe unter Ausnutzung der 90-prozentigen Förderung ermöglicht, dass der Anschluss an das neue Netz kostenfrei ist. Er empfahl, die einmalige Chance zu nutzen und den Anschluss an das schnelle Netz termingerecht bis zum 30. November 2022 zu beantragen.

Es sei unverkennbar, dass die Digitalisierung bereits großen Einfluss auf unsere Kommunikation, auf unser wirtschaftliches Verhalten und unsere Art, den Tagesablauf zu gestalten, erreicht habe. Eine stabile und schnelle Internetversorgung sei für das Gelingen eine wichtige Grundvoraussetzung, deren Bedeutung in Zukunft weiter zunehmen wird, was sowohl für den privaten als auch den Bereich am Arbeitsplatz gelte, leitete Geschäftsführer der Clevernet, Matthias Theisen, seinen mittels Bildpräsentation gestalteten Vortrag ein.

Es gäbe fünf gute Gründe, jetzt einen Glasfaseranschluss zu buchen: Highspeed-Internet mit echten 100, 400 oder sogar 1000 Mbit/s zum fairen Preis und ohne Drosselung, egal, wie lang die Leitung ist; noch schneller und fit für die Zukunft, denn das Potenzial der Glasfaser ist nahezu unbegrenzt; Glaserfaser schaffte Voraussetzung für echten Wettbewerb, der Anschluss ist jetzt kostenfrei und auch für Grundstücke, die für eine Bebauung vorgesehen sind, möglich. Theisen erklärte anhand eines kurzen Kabelabschnittes die Glasfasertechnologie, die den auf Kupferkabeln basierenden Technologien wie DSL oder VDSL weit überlegen ist.

Mit den Kürzeln „FTTB“ und „FTTH“ bezeichne man das Verlegen von Glasfaser direkt bis in jedes Haus, bzw. in jede Wohnung. Damit stehe für die Internetanbindung eine durchgehend schnelle Anbindung direkt bis in den nächsten Knotenpunkt und von dort ins Internet bereit. FTTB und FTTH sei absolut zukunftssicher, denn kein anderes Medium bietet mehr Bandbreitenreserven.

Bei der Bauausführung lege man großen Wert auf schonende Verfahren wie kleine Baugruben, Verwendung von Erdraketen oder kleiner Kernbohrung mit rund vier Zentimeter Durchmesser oder Nutzung vorhandener Leerrohre, versprach Theisen. Weitere Informationen gab es zu den angebotenen Tarifen und benötigten Endgeräten wie Router. Die Clevernet ermögliche auch die Mitnahme der bisherigen Rufnummer und kümmere sich um die Formalitäten beim Wechsel vom bisherigen Anbieter. Zahlreiche Fragen aus den Reihen der Zuhörer beantwortete Theisen fachgerecht und wies nochmals auf das Fristende, 30. November 2022, zur Beantragung des kostenfreien Hausanschlusses hin.