Wann rollt der Verkehr wieder zwischen Ebershausen und Kettershausen?

Autofahrer und Anwohner können bald aufatmen: Wann die B300 zwischen Ebershausen und Kettershausen wieder für den Verkehr freigegeben werden soll.

Seit Mitte September ist die B300 zwischen Ebershausen und Kettershausen gesperrt. Die staatlichen Bauämter Kempten und Krumbach sanieren hier landkreisübergreifend die in die Jahre gekommene Fahrbahn der Bundesstraße. Die Arbeiten gehen auf die Zielgerade, die Strecke soll Ende des Monats wieder für den Verkehr geöffnet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Krumbach.

Bisher wurden auf dem knapp vier Kilometer langen Streckenabschnitt der geschädigte Fahrbahnbelag ausgetauscht, Rasengittersteine erneuert und Schutzplanken nachgerüstet. In den kommenden drei Wochen müssen nun noch Bankette aufgeschüttet, Böschungen wieder mit Oberboden angedeckt, Schutzeinrichtungen aufgebaut und die Straßenmarkierung aufgebracht werden. Nach derzeitigem Planungsstand werden die ausstehenden Arbeiten bis Donnerstag, 30. November, fertiggestellt.

Baustelle an B300: Noch gilt die bisherige Umleitung

Die Umleitung bleibt unverändert und verläuft fahrtrichtungsabhängig. Der von Süden und Westen kommende Verkehr wird über die Staatstraße 2017 (Kirchhaslach, Breitenbrunn) auf die Bundesstraße B16 nach Krumbach geleitet. In Gegenrichtung wird der Verkehr von Norden kommend am Kreisverkehr vor Ebershausen auf die Kreisstraße GZ13 Richtung Seifertshofen geführt, und dann in Nattenhausen weiter auf der Staatsstraße 2018 Richtung Buch. Ab dort sind die Fahrziele wieder regulär ausgeschildert.

Das Staatliche Bauamt bittet um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen und um gegenseitige Rücksichtnahme auf den Straßen. (AZ)

