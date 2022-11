Pkw-Fahrerin rammt mit ihrem Wagen eine Leitplanke

43-jährige Wagenlenkerin wird offenbar von der Sonne geblendet. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von rund 5000 Euro.

Am späten Sonntagnachmittag befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin die B300 von Ebershausen in westliche Richtung. Sie wurde laut Bericht der Polizei offenbar schlagartig durch die aus den Wolken hervorbrechende Sonne geblendet. Aufgrund dessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ihrem Wagen mit der dortigen Leitplanke. Verletzt wurde sie durch den Unfall nicht, am Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)