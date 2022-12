Schlachtabfälle in Bach bei Ebershausen geworfen

Zeugen sucht die Polizei zu einer illegalen Abfallentsorgung bei Ebershausen. Wer weiß etwas über ein kürzlich in der Nähe geschlachtetes Schwein?

Wegen einer illegalen Abfallentsorgung ermittelt die Polizei in Ebershausen. Demnach entdeckte am Samstagnachmittag ein Fischer an der Straße GZ13 kurz vor Ebershausen im Bereich eines Bachbettes einen Tierkadaver. Die Polizei vermutet, dass er von einem Schwein stammt. Wann der Kadaver dort entsorgt wurde, ist laut Polizei unklar. Zeugen welche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)