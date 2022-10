Ebershausen

12:00 Uhr

So möchte Ebershausen die Kosten für die neue Kita reduzieren

Plus Warum sich der Baupreis für die Kita in Ebershausen so stark nach oben entwickelt hat und was die Gemeinde jetzt tun möchte.

Von Werner Glogger Artikel anhören Shape

Wie können die Kosten für den neuen Ebershauser Kindergarten reduziert werden? Dies war das zentrale Thema in der jüngsten Ebershauser Gemeinderatssitzung.

Wie können die Kosten für den neuen Ebershauser Kindergarten reduziert werden? Dies war das zentrale Thema in der jüngsten Ebershauser Gemeinderatssitzung.

