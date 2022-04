Solarfeld: In Ebershausen kann die Energiewende kommen

Plus Am Rande des Ebershauser Ortsteils Seifertshofen ist eine Fotovoltaikanlage geplant. Wie das Projekt im Gemeinderat vorgestellt wurde.

Die Energiewende bewegt im ganzen Land die Menschen und auf vielfache Art wird versucht, alle Möglichkeiten zur Erzeugung regenerativer Energien zu nutzen. Bekannt auch als erneuerbare oder alternative Energien stehen sie der Menschheit praktisch unerschöpflich zur Verfügung oder können sich vergleichsweise schnell regenerieren. Beispiele hierfür wären die Windenergie, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse oder die Sonne. Um Letztere in größerem Umfang nutzbar zu machen, plant ein praktizierender Landwirt aus dem Ebershauser Ortsteil Seifertshofen eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage zu errichten.