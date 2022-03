Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Ebershausen

Ein Mann parkt sein Auto an einer Baustelle in Ebershausen. Als er zurückkommt, ist der Wagen beschädigt.

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen in Ebershausen in der Straße Im Eichet ein geparktes Auto beschädigt und ist davongefahren. Ein 53-jähriger Mann parkte dort sein Auto neben einer Baustelle gegen 7.30 Uhr. Als er zurückkam, war sein Auto am vorderen rechten Kotflügel beschädigt.

Auto an Baustelle in Ebershausen geparkt: Kotflügel beschädigt

Die Polizeiinspektion Krumbach schätzt den Schaden auf ungefähr 500 Euro und bittet telefonisch unter 08282/ 9050 um Zeugenhinweise. (AZ)