Warum Ebershausen die Kita-Gebühren erhöht

Ebershausen beschließt eine Anpassung noch vor Vollendung des Kindergartenneubaus. Was bei den Gebühren konkret geplant ist.

Steigende Energie- und Personalkosten machen auch vor dem Kindergarten St. Martin in Ebershausen nicht halt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nun über die Erhöhung der Beitragsgebühren beraten. Auch galt es den Kriterienkatalog für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen zu verabschieden und der Fußballclub Ebershausen stellte einen Antrag für einen neuen Flutlichtmast.

Wie auch in anderen Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft will nun auch Ebershausen die Kindergartengebühren bis zum ersten September anheben. Das Personal wird im Kindergarten St. Martin vom Kindertageszentrum (KiTa) St. Simpert gestellt. Das Gebäude wird von der Gemeinde finanziert. Dem Vorschlag von Bürgermeister Harald Lenz, die Gebühren einheitlich wie alle VG-Gemeinden anzuheben, wollten nicht alle Gemeinderäte zustimmen.

Was in der Ebershauser Ratsdiskussion im Mittelpunkt stand

Vor allem im Bereich der Betreuung der unter dreijährigen Kinder, welche auch Mittagsschlaf machen müssen und eine umfangreichere Betreuung beanspruchen würden, sei die Anpassung aufgrund der momentanen Umstände im alten Gebäude nicht zu rechtfertigen. Auch werden die Kleinsten nicht separat, sondern gemeinsam mit den größeren Kindergartenkindern betreut. Die altersgerechte Trennung werde erst im neuen Kindergarten möglich sein, so Lenz.

Der Spatenstich als offizieller Startschuss für den Neubau des Kindergartens in Ebershausen wurde im Mai von den Kindergartenkindern mit ihren Erzieherinnen, Ehrengästen und Eltern begleitet. Foto: Susanne Hofmeister

Trotz sozialer Abfederung durch eine Bezuschussung zu Kindergartengebühren für Eltern vom Freistaat Bayern, erschien den Gemeinderatsmitgliedern der Sprung zu den neuen Gebühren zu hoch. Somit kamen die Ratsmitglieder überein, die Gebühren der über dreijährigen bei 4 bis 5 Stunden auf 120 Euro, bei 5 bis 6 Stunden auf 135 Euro und bei 6 bis 7 Stundenbetreuung auf 150 Euro anzuheben. Dies wäre dann gleich wie bei allen VG-Mitgliedsgemeinden. Bei den unter dreijährigen einigten sich die Ratsmitglieder bei einer Betreuungszeit von 3 bis 4 Stunden auf 120 Euro, 4 bis 5 Stunden 140 Euro, 5 bis 6 Stunden 160 Euro und 6 bis 7 Stunden 180 Euro.

Der Bau eines Mehrfamilienhauses ist geplant

Bauprojekte: Ein Bauherr plant den Bau eines Dreifamilienhauses auf dem Bauplatz am Kirchberg. Vorgesehen waren einmal vier Häuser, gebaut werden aber nur drei. Gegen das Bauvorhaben des dritten Mehrfamilienhauses hatten die Gemeinderäte nichts einzuwenden. Allerdings bezweifelten die Ratsmitglieder, dass die Stellplätze für die Mehrfamilienhäuser ausreichen. Bei bisher sechs Wohnungen plus fünf Garagen mit Stellplätzen kämen zehn bis 12 Abstellplätze zustande. Bis dahin sei alles erfüllt, waren sich die Gemeinderäte einig.

Nun würden mit dem Neubau sechs weitere Parkmöglichkeiten benötigt plus einem Zugang von den Wohnungen zum Stellplatz, damit diese auch genutzt werden. Die Straße des Kirchberges dürfe nicht zugeparkt werden, da hier schon beengte Verhältnisse herrschen würden. Sollten diese Auflagen vom Bauherren erfüllt werden, könne dem Antrag zugestimmt werden.

Ein neuer Mast wird auf dem Ebershauser Sportplatz aufgestellt

Flutlichtmast: Der Fußballclub (FC) Ebershausen stellte den Antrag für die Errichtung eines neuen Flutlichtmasten mit LED-Beleuchtung auf dem Sportplatz. Dazu müsste an dieser Stelle ein bestehender Holzmast ausgetauscht werden. Dieser könne die Last eines LED-Strahler nicht tragen, deshalb müsste er gegen einen Aluminium-Masten mit 18 Meter Höhe ausgewechselt werden. Der Strahler könne so ausgerichtet werden, das er die umliegenden Häuser nicht durch Blenden stören würde, weiter könne er während eines Trainings auch gedimmt werden. Diesem Antrag stimmten der Gemeinderat einstimmig zu.

Photovoltaik: Ein Kriterienkatalog für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen lag den Ratsmitgliedern zur Verabschiedung vor. Lenz wies darauf hin, das dieser Leitfaden, welcher in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Günzburg ausgearbeitet wurde, lediglich eine Richtlinie für Investoren oder Antragsteller darstellen soll. Letztendlich soll die endgültige Entscheidung bei der Gemeinde bleiben. Einzelfallentscheidungen will sich trotz des Kriterienkatalogs der Gemeinderat Ebershausen vorbehalten.