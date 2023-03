Das 49. Bezirksmusikfest wirft seine Schatten voraus

Der Musikverein Edelstetten feiert im Juni drei Tage lang sein 220-jähriges Jubiläum. Was sich sonst noch im Bezirk 11 des ASM im südlichen Landkreis Günzburg tut.

Der Musikverein Edelstetten kann in diesem Jahr auf eine 220-jährige Tradition zurückblicken. Das soll heuer in Form des 49. Bezirksmusikfestes vom 16. Juni bis 18. Juni 2023 gebührend gefeiert werden. In der Bezirksversammlung des Bezirkes 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) am Sonntag im Sportheim gab es vom Vereinsvorsitzenden Bernhard Sommer konkrete Details zum Ablauf dieses überregionalen Events, wünscht man sich doch eine rege Beteiligung der umliegenden Blaskapellen. Doch zuvor gab Bezirksvorsitzender Patrick Scheel einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten im Musikbezirk im abgelaufenen Jahr.

Schwungvoll eingeleitet wurde sein Vortrag mit dem anspruchsvollen „Marsch der Titanen“ durch den Gastgeberverein unter Leitung der Dirigentin Ingrid Mörz. Mit den Ehrengästen Landrat Hans Reichhart, dem langjährig tätigen Vorsitzenden Franz Alstetter und Bezirksdirigenten Anton Ruf folgten zahlreiche Kapellenvertreter, teils in ihrer heimischen Tracht, der Einladung. „Das Jahr 2022 war anfangs von einer Ungewissheit, was das Thema Corona anbelangt, geprägt. Man wusste nicht genau, ob man tatsächlich wieder regelmäßig gemeinsam und ohne Abstand proben dürfe und ob es Feste, wie wir sie vor Corona kannten, wieder stattfinden können“, sagte Scheel. Doch rückblickend könne man sagen, dass es für die Blasmusik ein gutes, ein schönes Jahr wurde. Die Musik hat zurück ins Leben gefunden, die Menschen in Dörfern und Städten haben die Blasmusik wieder schätzen gelernt, wie man an übervollen Festzelten, Konzertsälen oder sonstigen Veranstaltungen sehen konnte.

Von Wertungsspielen bis zum Musikerstammtisch standen auf dem Programm

Auch der Bezirk 11 trat mit Präsenzveranstaltungen, Wertungsspielen, Musikerstammtisch, ja sogar einem Bezirksmusikfest wieder in Aktion. Scheel bedauerte jedoch, dass infolge Corona in Vereinen wie im Bezirk die Zahl der Mitglieder gesunken sei und manche Vereine Probleme haben, Dirigenten oder Dirigentinnen zu finden. Leider sei auch der Jungbläseranteil spürbar geschrumpft und noch nicht wieder komplett erholt. „Die Auswirkungen werden wir noch länger spüren müssen, aber wir werden gemeinsam anpacken und daran arbeiten, dass die Blasmusik in unserer Region weiterhin sichtbar und spürbar bleibt und einen hohen Stellenwert einnimmt“, ist Scheel zuversichtlich. Schon im Jahr 2022 habe man einige Aktionen gemeinsam mit den Vereinen und ihren Aktiven ins Leben rufen können, wofür allen Beteiligten Lob und Dank gebühre. Obwohl in kleinem Rahmen, bildete das Bezirksmusikfest mit Wertungsspielen in Attenhausen einen Höhepunkt im Bezirk.

Großen Anklang fand der Spendenaufruf „Musiker für Musiker“, sodass der stolze Betrag von 4500 Euro an Freunde aus Lemberg (Ukraine) übergeben werden konnte. Ebenso gut kam die Idee der Musikerwerbung durch Banner an, die heuer wieder neu aufgelegt wird. Beim „Bezirk on Tour“ stehe man beim Besuch der Vereine durch die Mitglieder des Vorstands für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Scheel erwähnte weiter die gute Zusammenarbeit mit dem Musikbezirk 12, den Musikantenstammtisch, den Auftritt beim Oktoberfest auf der „oid´n Wiesn“, ein Benefizkonzert oder das von großen Eindrücken geprägte Musik-Exchange mit Israel-Netanya.

Simnacher wirbt um rege Beteiligung beim Bezirksmusikfest in Edelstetten

Bezirksdirigent Andreas Simnacher ging näher auf die musikalisch geprägten Veranstaltungen ein und ergänzte in seinen Ausführungen den Dirigentenschnupper- und Aufbaukurs, den Auftritt des Landkreisorchesters im Forum in Günzburg oder das Auswahlorchester „50 plus“. Für das anstehende Bezirksmusikfest in Edelstetten warb Simnacher um rege Beteiligung ebenso für die in Planung stehenden Aktivitäten beim Bezirksjugendorchester.

Lesen Sie dazu auch

Auf gesunden Beinen stünden die Finanzen des Bezirks war von Schatzmeister Fabian Maisch zu erfahren, die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung bestätigten die Kassenprüfer Niclas Zanker und Klaus Jekle. Sehr froh sei man über den Zuschuss des Landkreises als Haupteinnahmequelle, aber auch über Spenden, fügte Maisch an. Landrat Hans Reichhart würdigte die erstarkte Kameradschaft in den Musikvereinen nach Corona und versprach, dass der Landkreis den Zuschuss weiterhin gewähren werde. Abschließend wies Vorsitzender Scheel zum Thema „Aktuelles von Bezirk und ASM“ auf anstehende Projekte, Termine und Gema hin.