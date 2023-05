Edelstetten

Das ist geboten beim Bezirksmusikfest in Edelstetten

Plus Mit einem Sternmarsch von fünf Kapellen geht es los am Freitagabend beim Bezirksmusikfest in Edelstetten.

Von Dieter Jehle

Das Dorf Edelstetten blickt vom Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, einem besonderen Höhepunkt entgegen. Der örtliche Musikverein erinnert mit dem 49. Bezirksmusikfest an seine musikalischen Anfänge vor 220 Jahren. Drei Tage lang wird das Haseltaldorf zum "Mekka" der Blasmusik. "Wir sind gerüstet und gut vorbereitet", so Vereinschef Bernhard Sonner. 200 Helferinnen und Helfer werden eingespannt sein.

An den Ortseingängen in Edelstetten weisen Tafeln auf das bevorstehende Bezirksmusikfest hin. Foto: Dieter Jehle

Im Sommer letzten Jahres hat der Musikverein die Zusage für das Abhalten des Bezirksmusikfestes gegeben. "Spontan haben sich viele Bürger gemeldet und dem Musikverein ihre Unterstützung angeboten", erinnert sich Sonner. Doch nach umfangreicher Vorarbeit freuen sich alle auf das Fest. "Ich war mir von Anfang an sicher, dass man sich auf die Edelstetter verlassen kann, wenn man sie braucht", so Sonner. Den offiziellen Festakt mit dem obersten schwäbischen Musiker, ASM-Präsident Franz Josef Pschierer, sowie die Wertungsspiele in der Sporthalle in Neuburg hat der Verein bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Jetzt folgen die offiziellen Festtage. Und die Edelstetter Musiker sind mit vollem Eifer dabei. "Man mache es nicht, um noch mehr schlaflose Nächte zu haben, sondern weil wir Menschen gerne bei Bier und guter Blasmusik in geselliger Runde zusammensitzen", betonte Sonner bereits beim Festakt. Und zudem gebe es mit 220 Jahren gelebten Musizierens in dem Haseltaldorf etwas zu feiern. Dieses Erbe möchte der Musikverein durch das 49. Bezirksmusikfest weiterleben und weitertragen.

