Der Edelstetter Peter Zeman hat den "Krippenvirus"

Plus Der 45-Jährige aus Edelstetten hat vor 27 Jahren den Edelstetter Krippenweg mitinitiiert. Er führt auch in diesem Winter Besucher zu den Krippen des Ortes.

Peter Zeman lacht. "Ich bin vom Krippenvirus infiziert, es ist wie eine Sucht", sagt er. Im Ministrantenalter habe alles angefangen. Da hat der 45-jährige Elektriker seine Leidenschaft für Krippen entdeckt. "Die wird mich nicht mehr loslassen." Der Edelstetter hat vor 27 Jahren maßgeblich den "Edelstetter Krippenweg" mitinitiiert und begeistert bis heute immer wieder Besucher.