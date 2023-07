Der fränkischer Poet Fitzgerald Kusz liest aus seinem Neuen in Edelstetten

Plus Fitzgerald Kusz liest aus seinem neuesten Buch "Sunnabluma" im Edelstetter Literaturschloss. Sein feiner Humor begeistert.

Bekannt und beliebt ist der fränkische Heimatdichter Fitzgerald Kusz. Jetzt las er aus seinen Gedichtbänden fränkische Schmankerln aus seiner Heimat Nürnberg vor. Weit über hundert Besucher kamen zu der Lesung, um den Dichter zu hören. Der Verein Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten unter der Schirmherrschaft von Ursula Fürstin Esterhazy hatte zu dieser besonderen Lesung nach Edelstetten eingeladen.

Trotz der Hitze drängten sich im chinesischen Saal im Edelstetter Schloss die zahlreichen Besucher. In der Pause nutzen viele die Gelegenheit, um mit ihren Stühlen in den kühleren Flur zu wechseln und von dort die Veranstaltung zu verfolgen. Anwesend war auch Professor Dr. Klaus Wolf, Herausgeber der Reihe, „Editio Bavarica“.