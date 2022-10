Diebstahl aus Opferstock der Kirchenkapelle Edelstetten

Wie der unbekannte Dieb an das Geld gekommen ist, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat in Edelstetten.

Einen Diebstahl meldet die Polizei aus Edelstetten. Demnach hat am Mittwoch zwischen 8 und 15.30 Uhr ein Unbekannter einen Opferstock, welcher sich in der Edelstetter Kirchenkapelle befindet, angegangen. Er habe auf momentan unbekannte Weise, so die Polizei, das Türchen am Opferstock geöffnet und das darin befindliche Opfergeld entwendet. Zur Höhe des Entwendungsschadens konnten keine Angaben gemacht werden. Es dürfte sich um einen Kleinbetrag gehandelt haben. Die Kapelle war zur Tatzeit für jedermann zugänglich. Es konnten keine offensichtlichen Aufbruchspuren durch die Polizei festgestellt werden. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)