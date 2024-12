So romantisch war der Adventsmarkt in Edelstetten

Der Adventsmarkt im schwäbischen Barockwinkel in Edelstetten bleibt ein vorweihnachtlicher „Magnet“. Zum Auftakt strömten Tausende von Besuchern in den Neuburger Ortsteil. Zufrieden zeigten sich deshalb auch die beiden Nachtwächter Rainer Weber und Rainer Heuschmid, als sie am Freitagabend, gegen 21 Uhr die letzte Stunde des adventlichen Spektakels für diesen Tag einläuteten.

Schon vor der offiziellen Eröffnung durch die Edelstetter Turmbläser und Bürgermeister Markus Dopfer überrollte der Verkehr die Straßen und Gassen im selbsternannten Weihnachtsdorf. An den einzelnen Buden in der Freiluft-Flaniermeile herrschte dichtes Gedränge.

Auch im ehemaligen Schulgebäude war kaum ein Durchkommen. Wer sich ein Schmankerl oder einen Glühwein zum Aufwärmen ergattern wollte, musste Wartezeiten in Kauf nehmen. Doch die Besucherinnen und Besucher zeigten sich geduldig. Um 19 Uhr stand das Gospelkonzert mit dem Kirchenchor Neuburg im Mittelpunkt. Kurz bevor strömten viele Gäste in die ehemalige Damenstiftskirche.

Icon Vergrößern Der Neuburger Kirchenchor begeisterte am Freitagabend mit Gospelsongs in der ehemaligen Damenstiftskirche. Foto: Dieter Jehle Icon Schließen Schließen Der Neuburger Kirchenchor begeisterte am Freitagabend mit Gospelsongs in der ehemaligen Damenstiftskirche. Foto: Dieter Jehle

Dort wartete bereits der Kirchenchor Neuburg mit Dirigent Wolfgang Härtl auf seinen Auftritt. Mit Gospelsongs in einer kurzweiligen Stunde begeisterte der Kirchenchor mit seinen Sängerinnen, Sängern und Instrumentalisten. Pfarrer Michael Kinzl reihte sich in den Chor. Wohl selten hatte er das Gotteshaus mit solch einer Menschenmenge gefüllt gesehen. Während noch die letzten Konzertbesucher das Gotteshaus verließen, bildete sich bereits vor dem ehemaligen Pfarrhof eine Menschentraube.

Auch am Samstag war der Ansturm groß

Auf der Bühne präsentierte Feuerkünstler Raphael eine beeindruckende Feuerwehrshow. Einen Ansturm erlebte der Adventsmarkt ebenfalls am Samstagabend. Im Mittelpunkt stand das Adventssingen mit dem Duo „Saitenspielgruppe Marianne und Anita“ und dem Landfrauenchor Günzburg. Bürgermeister Markus Dopfer sprach von einem tollen Gemeinschaftsprojekt. „Hier helfen viele fleißige Hände zusammen, damit wir eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre erleben dürfen“, so Dopfer.