Edelstetten: Fußgängerin wird nach Unfall mit Pedelec schwer verletzt

Die Pedelec-Fahrerin erleidet bei dem Zusammenstoß in Edelstetten leichte Verletzungen. Beide Frauen müssen in einer Klinik behandelt werden.

Am Samstag gegen 10.30 Uhr ereignete sich in Edelstetten ein Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den Hagenrieder Weg in Richtung Westen. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 65-jährigen Fußgängerin, die aus einem Grundstück herauslief. Die näheren Umstände zum Unfallhergang sind laut Bericht der Polizei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Fußgängerin wurde nach ersten Erkenntnissen durch den Unfall schwer verletzt, die Fahrerin des Pedelec wurde leicht verletzt. Beide beteiligten Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Am Pedelec entstand ein geschätzter Sachschaden von 100 Euro. (AZ)