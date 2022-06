Edelstetter Geflügelzüchter ziehen ins Ex-Feuerwehrhaus ein

Plus Mithilfe welches Sponsors die Geflügelzüchter jetzt ins ehemalige Edelstetter Feuerwehrhaus einziehen können.

Das Dorf Edelstetten hat ein weiteres Schmuckstück und der örtliche Geflügelzuchtverein eine neue Heimat. Rechtzeitig zum 200-jährigen Jubiläum des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses wird es einer neuen Nutzung zugeführt. 36 Helfer leisteten 1800 ehrenamtliche Stunden und neun Sponsoren spendeten fast 35.000 Euro.