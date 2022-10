Edelstetten

vor 33 Min.

Ein Ehrentag für langjähriges Engagement im Bauernverband

Plus Viele Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner haben jahrzehntelang den Bayerischen Bauernverband mitgeprägt. Dafür wurden sie in Edelstetten geehrt.

Von Werner Glogger Artikel anhören Shape

Mit dem Motto „75 Jahre Einsatz für Bauernfamilien“ wirbt der Bayerische Bauernverband (BBV) über diesen langen Zeitraum und ist gleichzeitig Sprachrohr für den Berufsstand Landwirtschaft. Wie sehr die Verantwortlichen dieser Organisation die Mitwirkung der in den Dörfern und Gemeinden ehrenamtlich tätigen Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner zu schätzen wissen, kam am Sonntag beim Festakt „Dein Ehrentag“ im Gasthof Bischof in Edelstetten deutlich zum Ausdruck. Voraus ging in der prächtigen Pfarrkirche „St. Johannes Babtist und Johannes Evangelist“ eine heilige Messe, die aushilfsweise Geistlicher Rat Wilhelm Atzkern aus Münsterhausen, assistiert von Diakon Frank Schnarrenberger, zelebrierte. Wesentlichen Anteil am festlichen Charakter des Gottesdienstes trug dabei der Landfrauenchor unter Leitung von Andreas Altstetter und eine Abordnung des Musikvereins Edelstetten mit, ergänzt mit Orgelspiel durch Organistin Franziska Böck zu Liedern aus dem Gotteslob.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .