Gold für das Tanzzentrum Majsai bei den Deutschen Meisterschaften

Acht Goldmedaillen gibt es für die Tänzer und Tänzerinnen aus Edelstetten bei den Meisterschaften in Glauchau.

Bei der Deutschen Meisterschaftim Hiphop, Hiphop Battles, Popping und Hiphop Productions in Glauchau gab es in der Sachsenlandhalle mehr als 1300 Starts. Tänzer und Tänzerinnen zeigten tolle Leistungen zur Musik von DanTheMan, der für die richtige Stimmung sorgte. Letztlich ging es für alle Finalisten um Ranglistenpunkte und die damit verbundenen Startplätze für die IDO WM in Kielce ( Polen) vom 23. bis 28. Oktober.

Das Team RED aus dem Tanzzentrum Edelstetten konnte sich in Glauchau mehrfach auf das Treppchen in den verschiedenen Alters-Leistungsklassen im Solo, Duo und Team tanzen und holten den achtfachen Deutschen Meistertitel im Hiphop, Battle und Electric Boogie in die Heimat.

Laora Anastasija Kljajcin ist deutsche Meisterin Foto: Michaela Majsai

Eine weitere Sensation: Laora Anastasija Kljajcin aus Edelstetten startete in allen drei Solo Disziplinen und schaffte dreimal Gold. Das gab es in 30 Jahren noch nie, sie ist nun amtierende dreifache deutsche Meisterin in allen Solo Disziplinen 2023.

Aber auch Jonas Körfer schaffte den Sprung zum Titel. Jonas holte Gold im Hiphop. Das Highlight für die Junioren gab es im Crew Battle, denn die R.E.D. Crew Juniors, bestehend aus den Teilnehmern Nika Köble, Mara Köble, Jay Köpf, Ben Köpf, Lea Kandemir und Lea Karl, durften im Fun Battle gegen die amtierenden Weltmeister tanzen.

Bei den Erwachsenen holten Shirin Semerci aus Ziemetshausen mit ihrer Tanzpartnerin Tamara Graf Gold: Die beiden Tänzerinnen zeigten eine tolle Leistung im Popping Duo der Erwachsenen. Die R.E.D. Crew der Erwachsenen bestehen aus Kian Peetz, Nikita Schletgauer, Alina Schlichenmaier, Shirin Semerci und Alina Schlichenmaier zauberten eine tolle Show auf die Bühne und überzeugten im Crew Battle.

Goldmedaillen holten folgende Tänzer und Tänzerinnen aus Krumbach, Leipheim, Bayersried, Edelstetten, Ziemetshausen und Weißenhorn aus dem Tanzzentrum Michaela Majsai SV Edelstetten: Mara Teichmann, Natalie Broll (2), Jonas Körfer, Laora Kljajcin (3), Lea Kandemir, Jay-Leroy Köpf, Ben-Jermain Köpf, Mara Köble, Lea Karl, Nika Köble (2), Tamara Graf und Shirin Semerci. (AZ)