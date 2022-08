Edelstetten

18:30 Uhr

Tänzer in Edelstetten errangen über 200-mal Gold

Plus Die Edelstetterin Michaela Majsai begann 1992 in Ungarn eine bemerkenswerte Karriere. Was sie erreicht hat und warum ihr bei allen Erfolgen "Zeit" so wichtig ist.

Von Peter Bauer

In einem Möbelgeschäft vor einigen Tagen in Senden. Eine junge Mutter mit zwei Kindern ruft Michaela Majsai geradezu euphorisch zu "Hallo, wir haben uns ja so lange nicht gesehen." Sie habe die Frau zunächst nicht erkannt, erzählt die Edelstetter Tanzlehrerin. Im Gespräch wird dann schnell klar, dass die junge Mutter vor etlichen Jahren Tänzerin bei Michaela Majsai war. Es seien auch solche Momente, in denen sie spüre, dass sie über Jahrzehnte hinweg doch sehr vieles richtig gemacht habe. Vor 30 Jahren begann in Ungarn ihre Karriere als Tänzerin. Vor Kurzem haben die Tänzerinnen und Tänzer ihres Edelstetter Tanzzentrums bei den Tanz-Europameisterschaften in Skopje/Nordmazedonien fünfmal Gold und fünfmal Silber gewonnen. Bald steht die WM in Graz/Österreich an. Doch Tanzen, das ist für Michaela Majsai weit mehr als der sportliche Erfolg.

