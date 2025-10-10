Mit Herzblut auf der Weltbühne: Tanzzentrum Edelstetten begeistert beim IDO World 2025 in Osnabrück

Der Oktober stand im Zeichen von Hip Hop, Popping und Inklusion. Tänzerinnen und Tänzer aus 22 Ländern traten in Osnabrück an – mittendrin die Abteilung Tanz vom Sportverein Edelstetten unter Leitung von Michaela Majsai, das mit Leidenschaft, Präzision und Teamgeist überzeugte. „Ich bin unglaublich stolz auf unser Team“, so Majsai. „Jeder hat Herz gezeigt – aus einem kleinen Ort kann Großes entstehen.“ Besonders berührend: die inklusiven Tänzerinnen und Tänzer, die mit Mut und Begeisterung das Publikum verzauberten. Das Tanzzentrum steht für Offenheit, Gemeinschaft und plant künftig inklusive Kurse, um noch mehr Menschen die Freude am Tanzen zu ermöglichen. Großer Dank gilt dem Trainerteam: Shirin Semerci, Alina Schlichenmaier, Kian Peetz, Emilia Heitz, Nikita Schletgauer, Franziska Kalchschmid, Carmen Jakob, Anastasia Kusakina, Polina Rau und Michaela Majsai. Ergebnisse: Gold ging an Freya Horntrich und Kayra Usman im Duo, Ylvi Horntrich im Solo Popping, Leni Scherer & Ylvi Horntrich im Duo, Mariella Klingler und Nina Dauner im Duo, REDPeppers im Team Alíz Sebők, Rania Selmane, Lorena und Leonie Steinhauer, Leni Scherer und Ylvi Horntrich. Laora Kljajcin im Solo der Junioren. Silber ging an die Red Chilly’s mit Arthur Mumber, Mina Avar, Nina Dauner, Mila Hessler, Penelope Pflaum, Mariella Klingler und Aurora Scozzari im Team, sowie an Natalie Broll & Mara Teichmann im Duo. Bronze holten Lena Böhm und Erik Horntrich, Leni Scherer und Biborka Varga und Laora Klijajcin. Auch Jay Köpf, Amina Usman, Kristina Mumber, Anastasia Volk, Polina Rau, Pia Steiner, Yade Usman, Emma Guber, Gustav Gossner glänzten mit tollen Runden und blicken auf spannende Tage zurück. Mit Herz, Energie und Zusammenhalt kehrte das Team mit beeindruckenden Erfolgen nach Edelstetten zurück.

