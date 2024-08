Polizei stoppt Auto ohne TÜV

Am Dienstag gegen 1.35 Uhr nachts wurde nach einer Mitteilung ein Pkw ohne gültige Betriebserlaubnis in der Attenhauser Straße in Edelstetten von Polizisten festgestellt. Anwohner hatten sich über Lärm beschwert, welcher durch einen Pkw verursacht wurde. Die Polizei stellte fest, dass ein 19-Jähriger mit weiteren Insassen in einem Pkw mit erheblichen Mängeln fuhr, der weder über einen aktuellen TÜV noch Eintragungen von vorgenommenen Veränderungen am Fahrzeug verfügte. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war und auch keine gültige Betriebserlaubnis vorlag, wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug selbst organisiert abgeschleppt. Den Fahrer erwarten nun eine Anzeige und ein Bußgeld in dreistelliger Höhe. (AZ)

