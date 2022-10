Unbekannter fährt Auto in Edelstetten an und flüchtet

Ein Autofahrer ist in Edelstetten unterwegs, als er ein anderes Auto touchiert. Anstatt auszusteigen und zu helfen, fährt er einfach weiter.

Am Sonntag hat ein unbekannter Autofahrer gegen 13 Uhr auf der Westernachstraße in Edelstetten ein geparktes Auto touchiert und beschädigt. Der Unbekannte ist dann weitergefahren, der Schaden am geparkten Auto beträgt laut Polizei ungefähr 2000 Euro. Die Polizei bittet telefonisch unter 08282 9050 um Zeugenhinweise zu dem Unbekannten, der nach Südwesten fuhr. (AZ)