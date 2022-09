Unbekannter fährt in Edelstetten ein Auto an und haut ab

Die Polizeiinspektion Krumbach sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag in Edelstetten ereignet hat.

Zeugen für eine Unfallflucht in Edelstetten sucht die Polizei. Laut ihrem Bericht fuhr am Sonntag zwischen 14.50 Uhr und 17 Uhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Simpert-Kraemer-Straße gegen ein geparktes Fahrzeug. Obwohl ein Schaden von mehreren Hundert Euro an der vorderen Stoßstange des abgestellten Pkw entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)