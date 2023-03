Edelstetten

Unfall beim Abbiegen auf Parkplatz des Edelstetter Sportplatzes

In Edelstetten hat sich ein Unfall ereigenet.

Am frühen Dienstagabend hat sich in Edelstetten ein Unfall ereignet. Eine 70-jährige Autofahrerin bog in einen Parkplatz ein und übersah ein entgegenkommen Wagen

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von circa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Staatsstraße 2023 in Edelstetten. Laut Polizei kam eine 70-jährige Frau mit ihrem Auto von Langenhaslach und wollte nach links in den Parkplatz des Sportplatzes abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. (AZ)

