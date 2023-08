100 Jahre alt ist der Soldaten- und Kameradschaftsverein Edenhausen

Im Rahmen des Dorffestes wurde Vereinjubiläum gefeiert in Edenhausen. Dabei wurde drei Mitgliedern eine ganz besondere Ehre zuteil.

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Edenhausen feierte anlässlich des Dorffestes in dem Krumbacher Stadtteil am Samstagabend sein 100-jähriges Gründungsjubiläum.

In einem beeindruckenden Festzug zogen 17 Soldatenvereine mit ihren Fahnen, die örtlichen Vereine und die Billenhauser Musikanten zur Pfarrkirche Edenhausen. Dort zelebrierten Pfarrer Sebastian Nößner und Pfarrer Nicolaus aus Tansania den Festgottesdienst im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Soldatenvereins. Nach der Messe wurde am Kriegerdenkmal mit dem Kameradenlied und der Bayernhymne den gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege gedacht.

Die Vereinschronik in Edenhausen beginnt 1922

Zum Festakt im Festzelt konnte Vorstand Reinhold Gschwilm zahlreiche Gäste begrüßen. Der zweite Bürgermeister der Stadt Krumbach, Gerhard Weiß, und der Vorstand des Patenvereins aus Attenhausen, Edgar Merkle, bedankten sich für die Einladung und überbrachten die Glückwünsche. Schriftführer Reinhard Fetschele berichtete aus der Chronik von der Vereinsgründung im Jahr 1922 unter Vorstand und Bürgermeister Ulrich Essenwanger.

Höhepunkt des Festaktes war die Ernennung von Ernst Brich zum Ehrenvorstand des Soldanten- und Kameradschaftsvereins Edenhausen. Karl Miller und Werner Glogger wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ehrung beim Festakt des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Edenhausen im Festzelt. Unser Bild zeig von links: 2. Vorsitzenden Jürgen Schmaus, Ehrenmitglied Werner Glogger, 1. Vorsitzenden Reinhold Gschwilm, Ehrenmitglied Karl Miller und Ehrenvorsitzenden Ernst Brich. Foto: Soldaten- Und Kameradschaftsverein Edenhausen

Vorstand Reinhold Gschwilm bedankte sich bei seiner gesamten Vorstandschaft und allen Mitgliedern für die Treue zum Verein. Entgegen den Entwicklungen in anderen Gemeinden hat der Soldaten- und Kameradschaftsverein Edenhausen durch viele junge Mitglieder keine Sorgen für die Zukunft. (AZ)