Am Mittwochabend wird die Sperrung der B300 bei Edenhausen aufgehoben

Wie der Fahrplan für die Freigabe der neu gestalteten Straße aussieht und warum es bei den Arbeiten Verzögerungen gab.

Endlich ist es soweit: Am Mittwochabend wird die Vollsperrung der B300 zwischen Edenhausen und Ursberg wieder aufgehoben und der Verkehr kann auf der Bundesstraße zwischen Krumbach und Thannhausen wieder frei fließen. Witterungsbedingt hatten sich die Markierungsarbeiten im Bereich der Einmündung der Faulbergstraße in die B300 westlich von Ursberg verzögert. Das Staatliche Bauamt informierte jetzt über den Verlauf der Arbeiten.

Die Markierungsarbeiten können bei fließendem Verkehr nicht durchgeführt werden. Deshalb werden diese Arbeiten noch im Lauf des Mittwochs erledigt, sodass die Freigabe erst gegen Abend erfolgen kann. Wie schon mehrfach berichtet, sind in dem Zeitraum der Vollsperrung eine Radwegunterführung nahe der östlichen Einfahrt in die B 300 bei Edenhausen und eine Querungshilfe an der B 300 westlich von Ursberg gebaut worden.

B300: Radwegunterführung muss noch fertiggestellt werden

Freie Fahrt heißt es ab dem heutigen Mittwochabend wieder auf der Bundesstraße 300 zwischen Krumbach und Thannhausen. Foto: Werner Glogger

Während die Querungshilfe fertiggestellt ist, kann die Radwegunterführung voraussichtlich erst Ende April eröffnet werden. Die noch anstehenden Bauarbeiten mit dem Anschluss an den bestehenden Radweg, einschließlich der Asphaltierung der Zufahrt zur Unterführung wird in den nächsten Wochen ohne Einschränkung für den Verkehr auf der Bundesstraße durchgeführt.

Die Geschwindigkeit soll auf 70 Stundenkilometer begrenzt werden

Laut dem Gespräch beim Pressetermin mit Baurat Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt Krumbach an der Baustelle Ursberg gab es allein in diesem Bereich bei den Straßenbauarbeiten erhebliche Erdbewegungen und einen großen Aufwand an Materialien: Erdabtrag und Erdauftrag rund 2000 Kubikmeter, Frostschutzschicht 680 Kubikmeter, Asphaltschichten knapp 5000 Quadratmeter, Granit-Randeinfassungen und Beton-Muldensteine. Hinzu kommen die Straßenentwässerung mit Rohrleitungen, Stahlgeländer und Sichtschutzzaun aus Holz, sowie die Neuverlegung der LEW-Leerrohre für die Beleuchtung der Querungshilfe. In Kürze werden auch die drei Masten für die Beleuchtung an dieser Stelle installiert. Das alles erklärt auch die Baukosten, die Vosdellen mit rund 350.000 Euro beziffert. Landratsamt und Polizei haben sich darauf geeinigt, dass im Verlauf der Querungshilfe eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B 300 von 70 Stundenkilometer vorgeschrieben ist.

