vor 35 Min.

Christian Zellhuber bleibt Kommandant der Feuerwehr Edenhausen

Plus Nach 18 Jahren als Kommandant hängt er weitere sechs an. Vorsitzender im Feuerwehrverein ist künftig John-Paul Plotka in Edenhausen.

Von Werner Glogger

„Ein Jahr mit vielen Einsätzen liegt hinter uns, Dank einer vorbildlichen Kameradschaft und einem eingespielten Team haben wir viel geschafft“. Dieses Resümee eingangs der Dienst- und Mitgliederversammlung im Feuerwehrhaus am Dreikönigstag zog Kommandant und Vorsitzender Christian Zellhuber. Doch nach 18 Jahren ist Zellhuber nicht amtsmüde und stellte sich für eine Wiederwahl für weitere sechs Jahre als 1. Kommandant zur Verfügung. Thomas Jäger bekleidet das Amt des 2. Kommandanten. Veränderungen gab es in der Vereinsführung.

Der nach 18 Jahren wiedergewählte 1. Kommandant Christian Zellhuber (rechts) gratuliert dem neuen Vereinsvorsitzenden Paul Plotka. Foto: Werner Glogger

In geheimer Abstimmung wählten die Mitglieder Paul Plotka zum Vorsitzenden. Infolge guter Vorbereitung hatte Bürgermeister Hubert Fischer als Wahlleiter wenig Mühe, die Kommandantenwahl abzuwickeln und die Vorstandschaft zu komplettieren. „Was die Einsätze betrifft, hatten wir 2023 ein überdurchschnittliches Jahr“ führte Zellhuber zu Beginn seines Jahresberichtes aus. In 33 Einsätzen leisteten die 259 eingesetzten Aktiven 225 Einsatzstunden, 90 mehr als im Vorjahr. Dabei ist die Wehr gut aufgestellt mit 38 Aktiven, darunter drei Frauen und vier Jugendliche. Mit einer guten Ausstattung, wie einem Tanklöschfahrzeug, einem Gerätewagen und mit einem Mehrzweckanhänger sowie bestens ausgebildeten Führungskräften kann man prima ins neue Jahr starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

