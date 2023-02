Eventlocation in Edenhausen: Was im Drexel's geplant ist

Plus Auch mit 67 denkt Hotelier und Gastronom Hans Drexel nicht ans Ausruhen. In Edenhausen plant er nun eine Event- und Tagungslocation, die jede Menge bieten soll.

Er ist Inhaber des Landguts Adler in Edenhausen, seit 1997 führt er Drexel's Parkhotel in Memmingen, vor einigen Jahren erwarb er das frühere Laber-Gebäude in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße und baute es zu Drexel's Parkhotel am Schloss um. Für Hans Drexel, 67 Jahre, Gastronom und Hotelier, nimmt bald ein weiteres Projekt Formen an: Das Drexel's, eine Hochzeits-, Event- und Tagungslocation vor dem Ortseingang von Edenhausen. Was ist die Idee?