Edenhausen

Das Schaustellergewerbe steckt nicht nur in Krumbach in der Krise

Bei der Jahrestagung der Bezirksstelle der Marktkaufleute und Schausteller in Edenhausen trafen sich der Marktmeister der Stadt Krumbach, Peter Talano (links) und die Vorsitzenden Tanja Falkhauser und Uwe Kohler.

Plus Im Gasthof Adler in Edenhausen fand die Verbandsversammlung der Marktkaufleute und Schausteller statt. Wie Märkte wieder aufleben könnten.

Von Manfred Keller

Das ambulante Gewerbe, also das Wandergewerbe ist im Umbruch. Das Marktgeschehen ist im Wandel: Diese Entwicklung der Krammärkte stand auf der Tagesordnung der Jahresversammlung der Bezirksstelle Krumbach im Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller (BLV) im Gasthof Adler in Edenhausen (buchstäblich). Ihr Motto dabei: „Mit Tradition in die Zukunft“.

Am aktuellen Beispiel des Kram-Marktgeschehens der Stadt Krumbach legte erster Vorstand Uwe Kohler die Problematik der Märkte im Ist-Zustand der Verbandsbilanz offen: Die bisher im Kalender gebuchten Montagsmärkte (namentlich der Fastnachtsmarkt und der Martinimarkt) werden (wurden) bekanntlich im laufenden Jahr 2024 nicht mehr abgehalten. Der Krumbacher Stadtrat hat mit diesem Entscheid letztlich die Konsequenz der Stadt gezogen, dass eben die Krumbacher Montagsmärkte in den letzten Jahren doch sehr unter einer mangelnden Akzeptanz bei den Besuchern gelitten haben. Eine Entwicklung, die es auch in anderen Städten bayernweit und im Verbandsgebiet zu registrieren gilt.

