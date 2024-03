Bald können Paare in dieser neuen Location ihre Hochzeit feiern

Plus Hans Drexel bezeichnet seine Halle in Edenhausen als "geilste Eventlocation". Beim Richtfest zeigt sich, ob künftige Hochzeitspaare diese Einschätzung teilen.

Eine Hochzeitslocation buchen, obwohl diese noch gar nicht gebaut ist? Als durchaus mutig bezeichnet Hotelier und Gastronom Hans Drexel die Entscheidung der Paare, welche die neue Eventhalle schon vor Eröffnung für ihre Hochzeit reservierten. Umso mehr habe er sich darüber gefreut, die zukünftigen Brautpaare nun zum Richtfest in Edenhausen einladen zu können. Und sie kommen, um sich den Baufortschritt auf der 3000 Quadratmetern großen Fläche anzusehen. Dabei wurde es am Samstag schon vor der ersten Hochzeit emotional.

In der großen Halle ist die Vorfreude spürbar, interessiert betrachten die vielen Brautpaare jede Ecke der sogenannten Event-Alm. Noch ist ihre zukünftige Hochzeitslocation nicht fertig. Doch die Glasfassade und die von innen sichtbaren Holzbalken des Satteldachs lassen schon erahnen, dass hier bald große Feste gefeiert werden. Sobald der Boden verlegt ist, sollen statt der für das Richtfest aufgestellten Bierbankgarnitur wahlweise Tafeln oder Rundtische Platz für 300 Personen bieten.