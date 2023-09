Dieb bedient sich aus mehreren Fahrzeugen in Edenhausen

Im Krumbacher Stadtteil Edenhausen waren zwischen Donnerstag und Freitag Langfinger unterwegs. Ziel der Diebe waren Sachen aus Autos.

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, wurden aus mehreren unverschlossenen Autos in unterschiedlichen Straßen in Edenhausen verschiedene Gegenstände entwendet. Ein Teil dieser Gegenstände, unter anderem Fahrzeugschlüssel, konnten im naheliegenden Umfeld aufgefunden werden. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können beziehungsweise Gegenstände vermissen, können sich bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 wenden. (AZ)