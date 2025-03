Ehrungen beim Musikverein Edenhausen

Für hervorragende Verdienste um die Blas- und Volksmusik als Vereinsfunktionär wurde die vom Allgäu-Schwäbischen-Musikbund verliehenen Anstecknadeln an folgende Musiker überreicht: Diamantene Anstecknadel für 30 Jahre Winfried Fetschele und für 25 Jahre Helga Ortlieb, die Goldene Anstecknadel für 20 Jahre an Alexander Graile, Karin Link und Andreas Utler und die Silberne Anstecknadel für 15 Jahre an Andreas Egger.

